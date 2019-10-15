Diken

Yaramazlara biraz batar!

250 milyon

Akdeniz Birlik Kuruluşu’nun iklimle ilgili hazırladığı bir rapora göre artan sıcaklıklarla birlikte 20 yıl içinde su kıtlığı çeken insan sayısı 250 milyona ulaşacak.

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Ermeni dölüyüm, Yahudi tohumuyum, Kürt çocuğuyum, etek giyiyorum…

Kamusal alanda Tolstoy okumaya kalkanların başı derde girer mi bilemiyorum, ancak ‘savaş’ ve ‘barış’ sözcüklerinin aynı anda ‘sakıncalı’ kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. ‘İlginç’ diyemem, çünkü daha önce de benzeri yaşanan deneyimlerden biri bu. Sürpriz değil. Zaten ‘sürpriz’, Türkiye için uygun bir sözcük sayılmaz. Herkes olması gereken yerde, olması gerekenin yanında ve söylemesi gerekenleri, kendisinden beklenenleri dile getiriyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...