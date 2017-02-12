250 kilo ağırlığında: Yunanistan’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

Yunanistan’ın Selanik kentinde kurulacak benzin istasyonu için yapılan kazılarda İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogramlık bomba bulundu. Bomba etkisiz hale getirilmek için askeri araçla taşındı. (Reuters/Alexandros Avramidis)
Yaramazlara biraz batar!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba, referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladığı için Kanal D’nin iş akdini feshettiği haber spikeri İrfan Değirmenci’ye destek verdi: “Okuyucu ve izleyicilerinin çok büyük bir kısmı, bu ülkenin bir tek adamlığa teslim edilmesine ‘Hayır’ diyecekken, Doğan Grubu’nun bizlere bu düşmanca tavrı hazindir.”
‘Tereddüt’teki (Şehnaz ile Elmas arasındaki) ortaklık, son birkaç senedir (çoğunlukla ‘siyaset’ olarak bilinen) polisin toplumsala (ve toplumsal değilmiş gibi gözüken özele) müdahalesini ve Ranciere’in yaptığı önemli müdahaleleri yeniden düşünmeye kışkırtıyor.
AKP grup başkanvekili Bülent Turan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği için yapılacak referandumda ‘Evet’ diyeceğini açıklayanlara baskının daha fazla olduğunu söyledi.
CHP, ‘İzmir hayır diyor’ başlıklı referandum kampanyası toplantısında, AKP Bornova Kadın Kolları’ndan ayrılarak ‘Hayır’ kampanyasında yer almak üzere partiye katılan 20 kişiye rozet taktı.
Diyeceğim o ki “Sen Allah’tan korkuyor musun, bunca haksızlığı yapıyorsun, kul hakkı alıyorsun?” demenin bile işe yaramadığını düşündüğümüz, hatta gördüğümüz insanlara referandumla bütün yetkiyi vermek…