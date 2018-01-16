Trakya’da ormanlık alan üzerine yapılması planlanan termik santral projesi nedeniyle kesilecek ağaç sayısı.
Yaramazlara biraz batar!
Trakya’da ormanlık alan üzerine yapılması planlanan termik santral projesi nedeniyle kesilecek ağaç sayısı.
TBMM’de yaptığı konuşmada ‘Kürdistan’ dediği için ‘genel kuruldan geçici olarak çıkarılma’ cezası alan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e 12 bin 322 lira para cezası verildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin ‘Kuzey Ordusu’ açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
ABD’deki ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) bilgisayar IP’sini tespit ederek güvenlik güçlerine bildirdiği çocuk pornocusu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi çıktı. Türkiye’de misafir öğrenci olarak bulunan M.M. tutuklandı.
Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararı sonrası yargılandığı İstanbul 13’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye talebi reddedilen Şahin Alpay’ın avukatlarının bir üst mahkeme olan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları itiraz da oy birliğiyle reddedildi.
CHP’li Tur Yıldız Biçer’in Ankara Üniversitesi rektörü Erkan İbiş’in oğlunun ‘yatay geçiş’le Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne alınmasını eleştirdiği tweete erişim engeli getirildi.