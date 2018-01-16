Diken

Yaramazlara biraz batar!

250 bin

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Trakya’da ormanlık alan üzerine yapılması planlanan termik santral projesi nedeniyle kesilecek ağaç sayısı.

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...