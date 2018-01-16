Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararı sonrası yargılandığı İstanbul 13’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye talebi reddedilen Şahin Alpay’ın avukatlarının bir üst mahkeme olan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları itiraz da oy birliğiyle reddedildi.