İçişleri Bakanlığı, 31 Mart’taki yerel seçimler öncesi görevden alınan 94 belediye başkanının 41’ine toplamda 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.
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‘İdari yargı hakimliği sınavı’ soruşturmasında ‘FETÖ’den 12 kişiye gözaltı
2013 yılındaki ‘İdari yargı hakimliği yazılı sınavı’nda usulsuzluk yaptıkları iddiasıyla ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12’si gözaltına alındı.
‘Güvenli bölge’ sonrası imar beklentisiyle çimento hisselerinde yükseliş
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde ‘güvenli bölge’ oluşturulmasına yönelik hazırlıkları sürerken; bölgenin yeniden imarına yönelik beklentilerle çimento hisselerinde güçlü yükseliş gözleniyor.
Trump’ın ‘Türkiye ekonomisini yok etmek’ tehdidi borsada satışları hızlandırdı
Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştireceği operasyonun bölgede jeopolitik endişeleri tetiklemesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi ‘ekonomisini yok etmekle’ tehdit etmesinin ardından yüzde 0.7 kayıpla açılan BIST-100’de satışlar hızlandı.
Beyoğlu’nda öldürülen İTÜ’lü mühendis Halit Ayar’ın ailesi olay yerine gitti
İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden İTÜ mezunu mühendis Halit Ayar’ın ailesi bugün cinayetin işlendiği yere gitti.
Zarif, Çavuşoğlu’nu aradı: İran da Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı ve ‘Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonuna karşı olduklarını’ belirtti.