Diken

Yaramazlara biraz batar!

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İçişleri Bakanlığı, 31 Mart’taki yerel seçimler öncesi görevden alınan 94 belediye başkanının 41’ine toplamda 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.

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