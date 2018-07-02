25 yıl geçti, acısı dinmiyor: Sivas Katliamı’nın kurbanları anılıyor

Sivas Katliamı’nın kurbanları bugün olayın 25’inci yıldönümünde Madımak Oteli’nin önünde düzenlenecek törenle anılıyor.
Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında davetlilerin katıldığı Madımak Oteli’nin önünde yazar aziz Nesin’i protesto gerekçesiyle kalabalık toplanmıştı. Polisin engel olmadığı ‘şeriat‘ sloganları atan kalabalık oteli taşlamış, aralarından çıkan bazı kişiler de benzin dökerek binayı ateşe vermişti. Oteldeki 33 yazar, şair sivil toplum örgütü üyesi ile iki otel çalışanı yanarak ya da dumandan boğularak yaşamını yitirmişti.
Olayla ilgili olarak 33 kişi idam cezasına, 14 kişi 15 yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı. Cezalar idamın kalkmasının ardından ömür boyu hapse çevrildi ve 33 kişi halen cezaevinde. Kalabalığı tahrik etttiği ortaya çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Cafer Erçakmak’ın da aralarında bulunduğu olayın bazı sanıkları hiçbir zaman yakalanamadı. Cafer Erçakmak’ın 2011’de Sivas’taki evinde öldüğü anlaşıldı. Diğer firariler hakkındaki dava 2012’de zaman aşımından düştü.
Olayda yaşamını yitirenlerin listesi şöyle:
Muhlis Akarsu – 45 yaşında, sanatçı
Muhibe Akarsu – 45 yaşında, Muhlis Akarsu’nun eşi
Gülender Akça – 25 yaşında
Metin Altıok – 53 yaşında, şair, yazar, felsefeci
Mehmet Atay – 25 yaşında, gazeteci, fotoğraf sanatçısı
Sehergül Ateş – 30 yaşında
Behçet Sefa Aysan – 44 yaşında, şair
Erdal Ayrancı – 35 yaşında
Asım Bezirci – 66 yaşında, araştırmacı, yazar[12]
Belkıs Çakır – 18 yaşında
Serpil Canik – 19 yaşında
Muammer Çiçek – 26 yaşında, aktör
Nesimi Çimen – 62 yaşında, şair, sanatçı
Carina Cuanna Thuijs – 23 yaşında, Hollandalı akademisyen[13]
Serkan Doğan – 19 yaşında
Hasret Gültekin – 22 yaşında şair, sanatçı
Murat Gündüz – 22 yaşında
Gülsüm Karababa – 22 yaşında
Uğur Kaynar – 37 yaşında, şair
Asaf Koçak – 35 yaşında, karikatürist
Koray Kaya – 12 yaşında
Menekşe Kaya – 15 yaşında
Handan Metin – 20 yaşında
Sait Metin – 23 yaşında
Huriye Özkan – 22 yaşında
Yeşim Özkan – 20 yaşında
Ahmet Özyurt – 21 yaşında
Nurcan Şahin – 18 yaşında
Özlem Şahin – 17 yaşında
Asuman Sivri – 16 yaşında
Yasemin Sivri – 19 yaşında
Edibe Sulari – 40 yaşında, sanatçı
İnci Türk – 22 yaşında
Otel çalışanları
Ahmet Öztürk – 21 yaşında
Kenan Yılmaz – 21 yaşında