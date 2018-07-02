25 yıl geçti, acısı dinmiyor: Sivas Katliamı’nın kurbanları anılıyor

Sivas Katliamı’nın kurbanları bugün olayın 25’inci yıldönümünde Madımak Oteli’nin önünde düzenlenecek törenle anılıyor.

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında davetlilerin katıldığı Madımak Oteli’nin önünde yazar aziz Nesin’i protesto gerekçesiyle kalabalık toplanmıştı. Polisin engel olmadığı ‘şeriat‘ sloganları atan kalabalık oteli taşlamış, aralarından çıkan bazı kişiler de benzin dökerek binayı ateşe vermişti. Oteldeki 33 yazar, şair sivil toplum örgütü üyesi ile iki otel çalışanı yanarak ya da dumandan boğularak yaşamını yitirmişti.

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Olayla ilgili olarak 33 kişi idam cezasına, 14 kişi 15 yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı. Cezalar idamın kalkmasının ardından ömür boyu hapse çevrildi ve 33 kişi halen cezaevinde. Kalabalığı tahrik etttiği ortaya çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Cafer Erçakmak’ın da aralarında bulunduğu olayın bazı sanıkları hiçbir zaman yakalanamadı. Cafer Erçakmak’ın 2011’de Sivas’taki evinde öldüğü anlaşıldı. Diğer firariler hakkındaki dava 2012’de zaman aşımından düştü.

Olayda yaşamını yitirenlerin listesi şöyle:

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Muhlis Akarsu – 45 yaşında, sanatçı

Muhibe Akarsu – 45 yaşında, Muhlis Akarsu’nun eşi

Gülender Akça – 25 yaşında

Metin Altıok – 53 yaşında, şair, yazar, felsefeci

Mehmet Atay – 25 yaşında, gazeteci, fotoğraf sanatçısı

Sehergül Ateş – 30 yaşında

Behçet Sefa Aysan – 44 yaşında, şair

Erdal Ayrancı – 35 yaşında

Asım Bezirci – 66 yaşında, araştırmacı, yazar[12]

Belkıs Çakır – 18 yaşında

Serpil Canik – 19 yaşında

Muammer Çiçek – 26 yaşında, aktör

Nesimi Çimen – 62 yaşında, şair, sanatçı

Carina Cuanna Thuijs – 23 yaşında, Hollandalı akademisyen[13]

Serkan Doğan – 19 yaşında

Hasret Gültekin – 22 yaşında şair, sanatçı

Murat Gündüz – 22 yaşında

Gülsüm Karababa – 22 yaşında

Uğur Kaynar – 37 yaşında, şair

Asaf Koçak – 35 yaşında, karikatürist

Koray Kaya – 12 yaşında

Menekşe Kaya – 15 yaşında

Handan Metin – 20 yaşında

Sait Metin – 23 yaşında

Huriye Özkan – 22 yaşında

Yeşim Özkan – 20 yaşında

Ahmet Özyurt – 21 yaşında

Nurcan Şahin – 18 yaşında

Özlem Şahin – 17 yaşında

Asuman Sivri – 16 yaşında

Yasemin Sivri – 19 yaşında

Edibe Sulari – 40 yaşında, sanatçı

İnci Türk – 22 yaşında

Otel çalışanları

Ahmet Öztürk – 21 yaşında

Kenan Yılmaz – 21 yaşında