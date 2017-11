25 yaşındaki futbolcu kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

Moldova ekibi Sheriff”de forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Dionatan Teixeira kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Bir dönem İngiltere Premier Lig’de Stoke City formasını giyen oyuncu, ülkesinde tatildeydi.

Stoke City’den 2017 yılının ocak ayında Sheriff’e transfer olan Teixeira, bu sezon 10 maçta sahaya çıkmış ve 537 dakika oynamıştı.

The thoughts of all at #SCFC are with the family & friends of our former player Dionatan Teixeira following his untimely passing, aged 25 pic.twitter.com/5Z1xUWF48V

— Stoke City FC (@stokecity) November 5, 2017