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25 yaşındaki futbolcu kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

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Moldova ekibi Sheriff”de forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Dionatan Teixeira kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Bir dönem İngiltere Premier Lig’de Stoke City formasını giyen oyuncu, ülkesinde tatildeydi.

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Stoke City’den 2017 yılının ocak ayında Sheriff’e transfer olan Teixeira, bu sezon 10 maçta sahaya çıkmış ve 537 dakika oynamıştı.

Brezilyalı futbolcunun eski kulübü, Stoke City başsağlığı mesajı yayınladı.

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