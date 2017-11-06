25 yaşındaki futbolcu kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

1- ‘Paradise Papers’: Başbakanın iki oğlunun ‘vergi cenneti’nde beş şirketi var

Uluslararası gazetecilik organizasyonu ‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri), denizcilik sektörünün ‘vergi cenneti’ Malta’da Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlu, dayısı ve yeğeniyle bağlantılı dokuz şirketin adını yayınladı.