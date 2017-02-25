25 Şubat 2017

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CHP’li Baykal’a göre ‘Hayır’ önde: Bu yola çıkanlar pişman olacak
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ için yola çıkan hükümetin ‘pişman olacağını’ söyledi.
Basın toplantısına alınmadılar: CNN ve New York Times’a Trump’tan ambargo
ABD’de başkan Donald Trump yönetimi, CNN ve New York Times’ın da aralarında bulunduğu bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray’daki basın brifingine katılmasına izin vermedi.
Çavuşoğlu Suriye’de ‘yeni hedef’i işaret etti: Menbiç YPG’den temizlenmeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Bab’a yönelik operasyonun sona erdiğini belirterek, sırada Menbiç olduğunu söyledi.
Barzani’den ‘barış süreci’ çağrısı: HDP’li vekiller serbest bırakılmalı
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ‘barış süreci’ için HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve partinin diğer vekillerinin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
CHP’li İnce’den hükümete: FETÖ ‘Evet’ derse ‘Hayır’ diyecek misiniz?
CHP İstanbul Milletvekili Muharrem İnce, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda PKK ve ‘FETÖ’nün de ‘Hayır’ diyeceğini iddia eden hükümet yetkililerine, “FETÖ ‘Evet’ derse ne yapacaksınız? ‘Hayır’ diyecek misiniz?” diye sordu.