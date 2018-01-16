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Yaramazlara biraz batar!

25 Nisan’da: Yeni ‘The Handmaid’s Tale’ sezonundan ilk fragman

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Feminist yazar Margaret Atwood’un distopik öyküsünden uyarlanan ‘The Handmaid’s Tale’ dizisinin ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı.

‘The Handmaid’s Tale’, 69’uncu Emmy Ödül Töreni’nde en iyi drama dizisi de dahil üç ödül kazanmıştı.

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Başrol oyuncusu Elizabeth Moss, en iyi kadın oyuncu, Reed Morano ise en iyi yönetmen ödülünün sahibi olmuştu.

75’inci Altın Küre Ödül Töreni’nde en iyi drama dizisi ödülünün sahibi olan ‘The Handmaid’s Tale’, Elisabeth Moss’un en iyi kadın dizi oyuncusu ödülüyle törenden iki ödülle dönmüştü.

13 bölümden oluşacak yeni ‘The Handmaid’s Tale’ sezonu, 25 Nisan’da Hulu’da başlayacak.

Yeni ‘The Handmaid’s Tale’ sezonundan ilk fragman:

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