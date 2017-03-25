25 Mart 2017

Referandum öncesi tırmanan Avrupa Birliği ile gerilimde ilişkileri 16 Nisan’dan sonra gözden geçireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir AB yetkilisinden ‘rest’ geldi: “Türkiye, ateşle oynuyor. Açık olalım, AB, Türkiye’den çok daha güçlü.”