25 Mart 2017

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‘Kabin yasağı’nın ticari boyutu: ABD’nin yeni güvenlik sistemini ‘pazarlama hamlesi’ mi?
ABD’nin yolcuların cep telefonundan büyük elektronik aletleri uçak kabinine almalarını yasaklamasında havaalanlarına yeni güvenlik sistemi cihazlarının pazarlanmasının etkili olduğu öne sürüldü.
Kurkut için önce ‘canlı bomba’ diyen vali: Polisin verdiği bilgiyle görüntüler örtüşmüyor
Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında vurulan gence ilişkin polisin kendisine verdiği bilgiyle görüntülerin ‘örtüşmediğini’ belirterek, gerekirse açığa alma gibi uygulamaların yapılabileceğini söyledi.
Eski CIA direktörü: Türkiye Gülen’i ABD’den gizlice çıkarmak için Flynn’le görüştü
Eski CIA Direktörü James Woolsey, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir iddia ortaya attı.
Muhalif MHP’li Okutan: Referandumdan ‘Evet’ çıkarsa MHP biter
16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıkladıktan sonra partisinden ihraç edilen MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, sonucun ‘Evet’ çıkması halinde MHP diye bir partinin kalmayacağını ileri sürdü.
Erdoğan’ın sözlerine hızlı rest: Açık olalım AB Türkiye’den daha güçlü
Referandum öncesi tırmanan Avrupa Birliği ile gerilimde ilişkileri 16 Nisan’dan sonra gözden geçireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir AB yetkilisinden ‘rest’ geldi: “Türkiye, ateşle oynuyor. Açık olalım, AB, Türkiye’den çok daha güçlü.”