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Yaramazlara biraz batar!

25 kişi ölmüştü: Çorlu’daki kazada üst düzey isimler kovuşturmadan muaf

Geçen 8 Temmuz’da gerçekleşen ve 25 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Tekirdağ’daki tren kazası için Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturmada, siyasetçiler, bürokratlar ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) üst yönetiminde yer alan kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de menfezin altındaki toprağın yağmur nedeniyle kayması sonucu tren raydan çıkmış, 25 kişi hayatını kaybederken 340 kişi de yaralanmıştı.

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TCDD, üç gün önce yapığı açıklamada tren kazasında herhangi bir kusurunun bulunmadığını savunmuştu.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ gerekçesiyle, siyasetçiler, bürokratlar ve TCDD’nin üst yönetiminde yer alan kişiler için başlattığı soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık, tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile siyasetçiler, bürokratlar, TCDD’nin üst yönetimi yer alan kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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Savcılığa göre asıl kusurlu dört kişi

Başsavcılık, bilirkişi raporunda, ‘kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu’ bulunan dört kişi hakkında da iddianame hazırlanmasını kararlaştırdı.

Başsavcılık, daha önce hazırlanan bilirkişi raporunda ‘kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu’ bulunan, TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü’nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği’nde yol bakım ve onarım şefi olarak çalışan Özkan Polat, yol bakım şefliğinde hat bakım ve onarım memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçen mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan ve köprüler şefi Çetin Yıldırım hakkındaysa, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi’ne iddianame hazırlanmasına karar verdi.

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