Akşam Postası / 25 Kasım 2020

1. Erdoğan: Yerli aşıyı nisan ayında uygulanabilir hale getireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19’la mücadelede, yerli aşıyı en geç nisan ayında uygulanabilir hale getirmeyi planladıklarını ifade etti.

2. TİP’li Barış Atay’a saldırı davası: Üç sanığa tahliye

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan üç kişi tahliye edildi.

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3. Kılıçdaroğlu ve Akşener’den seçim çağrısı: Halkın hakemliğine başvurmak lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’den seçim çağrısı geldi. Akşener, “Biz seçim istiyoruz muhalefet olarak” derken CHP lideri, “Halkın hakemliğine başvurmak lazım” diyerek seçim isteğini dile getirdi.

4. Fitch’ten uyarı: Türk bankaları Merkez Bankası’na çok fazla bağlı hale geldi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının döviz likiditesinin kısa vadeli döviz borçlarını karşılamak için yeterli olduğunu ancak (döviz likiditelerinin) Merkez Bankası’na (MB) çok fazla bağlı hale geldiğini belirtti.

5. Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvuru alınması gündemde

Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvuru alınması gündemde.

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6. İBB’den kadına destek hattı: 444 80 86… Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça hizmet

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, 444 80 86 üzerinden 7/24 hizmet verecek kadına destek hattını hizmete açtı.

7. Benzine 37 kuruş zam: İstanbul, Ankara ve İzmir’de litresi 7 lirayı geçecek

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 37 kuruş zam geldiğini duyurdu.

8. Araştırma: Çoğu ‘Kara Cuma’ ürünü önceden aynı fiyata veya daha ucuza satılıyor

‘Kara Cuma’ denen indirim gününde satılan 10 üründen yaklaşık dokuzu yılın başlarında aynı fiyata veya daha ucuza satılıyor.

9. İskoçya’da, tampon ve pedler bedava dağıtılacak: Dünyada bir ilk

İskoçya’da, regl dönemi ürünlerinin bedava dağıtılmasını öngören yasa tasarısı onaylandı. İskoçya, ihtiyacı olan herkes için böyle bir hizmeti sunan ve bunu yasayla garanti altına alan ilk ülke oldu.

10. Boğazdaki denizanaların sırrı çözüldü: Lodos ve poyraz kıyıya getirmiş

Fotoğraf: AA

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, İstanbul Boğazı’nda çok fazla denizanası görülmesinin nedeninin lodos ve poyraz olduğunu söyledi.