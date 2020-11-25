Akşam Postası / 25 Kasım 2020

1. Erdoğan: Yerli aşıyı nisan ayında uygulanabilir hale getireceğiz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19’la mücadelede, yerli aşıyı en geç nisan ayında uygulanabilir hale getirmeyi planladıklarını ifade etti.
Çin’in İstanbul başkonsolosu: 11 milyonu eve kapattık, salgını böyle yenebilirsiniz
Yoğun bakım doktoru: Tedbire uymazsanız son dakikalarda göreceğiniz bunlar olacak
Kontrole gelen filyasyon ekiplerini çay için içeri davet eden pozitif vakalar var
İsveç’in sürü bağışıklığı yaklaşımı salgını yavaşlatmadı
2. TİP’li Barış Atay’a saldırı davası: Üç sanığa tahliye
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan üç kişi tahliye edildi.
3. Kılıçdaroğlu ve Akşener’den seçim çağrısı: Halkın hakemliğine başvurmak lazım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’den seçim çağrısı geldi. Akşener, “Biz seçim istiyoruz muhalefet olarak” derken CHP lideri, “Halkın hakemliğine başvurmak lazım” diyerek seçim isteğini dile getirdi.
4. Fitch’ten uyarı: Türk bankaları Merkez Bankası’na çok fazla bağlı hale geldi
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının döviz likiditesinin kısa vadeli döviz borçlarını karşılamak için yeterli olduğunu ancak (döviz likiditelerinin) Merkez Bankası’na (MB) çok fazla bağlı hale geldiğini belirtti.
Dolar/TL dalgalanmanın ardından 8’de; bankacılar harekete açıklama bulamadı
5. Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvuru alınması gündemde
Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvuru alınması gündemde.
6. İBB’den kadına destek hattı: 444 80 86… Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça hizmet
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, 444 80 86 üzerinden 7/24 hizmet verecek kadına destek hattını hizmete açtı.
7. Benzine 37 kuruş zam: İstanbul, Ankara ve İzmir’de litresi 7 lirayı geçecek
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 37 kuruş zam geldiğini duyurdu.
Ayçiçek yağının gümrük vergisi yüzde 30’dan yüzde 3’e indirildi
8. Araştırma: Çoğu ‘Kara Cuma’ ürünü önceden aynı fiyata veya daha ucuza satılıyor
‘Kara Cuma’ denen indirim gününde satılan 10 üründen yaklaşık dokuzu yılın başlarında aynı fiyata veya daha ucuza satılıyor.
9. İskoçya’da, tampon ve pedler bedava dağıtılacak: Dünyada bir ilk
İskoçya’da, regl dönemi ürünlerinin bedava dağıtılmasını öngören yasa tasarısı onaylandı. İskoçya, ihtiyacı olan herkes için böyle bir hizmeti sunan ve bunu yasayla garanti altına alan ilk ülke oldu.
10. Boğazdaki denizanaların sırrı çözüldü: Lodos ve poyraz kıyıya getirmiş
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, İstanbul Boğazı’nda çok fazla denizanası görülmesinin nedeninin lodos ve poyraz olduğunu söyledi.