25 Haziran 2017

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OHAL bilançosu: Kamuda ihraç edilen personel yerine ‘sözleşmeli’ler alındı
DİSK’in darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’den sonraki çalışma hayatını incelediği Emek Raporu’na göre, kamu kurumlarında ihraçlarla azalan personel yerine ‘sözleşmeli personel’ alındığı belirlendi.
‘Üreme rekoru’na gelen flamingolara ‘yollar kapalı’: Gediz Deltası’na otoyol projesi
‘Üreme rekoru’ kırması beklenen 20 bin flamingonun geldiği Gediz Deltası’na otoyol projesi yapılacak.
CHP, üsteki müşavir-Öksüz görüşmesini sordu: ‘FETÖ imamı’ olduğu biliniyordu
CHP sözcüsü Bülent Tezcan, başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca’nın darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’le görüştüğünün ortaya çıkması üzerinden sordu: “Adil Öksüz, ‘FETÖ imamı’ olduğu bilinmesine rağmen niye serbest bırakıldı?”
Bir ‘Erdoğan’a hakaret’ değil: ‘Neden İzmir’de patlama olmuyor’a takipsizlik
Beşiktaş’ta 44 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların ardından sosyal medya üzerinden “Neden hiç İzmir’de patlama olmuyor?” mesajını paylaştığı öne sürülen Elif Şirin hakkında takipsizlik kararı verildi.
Katar, ‘Türk askeri üssü’nün kapatılmasını da içeren 13 maddelik listeyi reddetti
Katar, Körfez ülkelerinin ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talep listesini reddetti.