25 Haziran 2017

CHP sözcüsü Bülent Tezcan, başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca’nın darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’le görüştüğünün ortaya çıkması üzerinden sordu: “Adil Öksüz, ‘FETÖ imamı’ olduğu bilinmesine rağmen niye serbest bırakıldı?”