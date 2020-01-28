25 hastanede ‘corona’ virüsüne karşı izolasyon odaları oluşturuldu

Sağlık Bakanlığı tarafından, Çin’de ortaya çıkan ‘corona’ virüsü nedeniyle ikisi Ankara’da olmak üzere ülke genelinde 25 hastanede virüse karşı negatif basınçlı izolasyan sistemine sahip odalar oluşturuldu.

Havaalanlarında kurulan karantina odaları. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sağlık Bakanlığı, vaka tespit edilmesi halinde karantina ve tedavi işlemlerinin uygulanacağı hastaneleri belirledi. Bu kapsamda, Ankara’da Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde oluşturulan odalar, negatif basınçlı izolasyon sistemine sahip olup, içerideki havanın dışarı çıkması engelleniyor. Böylelikle virüsün dışarı çıkmasının da önüne geçiliyor.

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Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Şen, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde virüse karşı gereken tüm önlemlerin alındığını belirterek, şöyle dedi: “Burada negatif ve pozitif dediğimiz hava basıncı sistemine sahip odalarımız var. Bu odalar ‘corona‘ gibi virüsler olduğunda, havalandırılması gerekiyor. Normalde yoğun bakımlarda saatte altı kere değişirken, bu odalarda 10 defa ve etkili şekilde havalanması gerekir. Bu odalarının en önemli özelliği bu havalandırma sistemine sahip olması. Dışarıdan giren havanın içeriye, içerideki havanın dışarıya çıkmamasını sağlar.”

Doktor Şen, bu hastalıklara sahip kişilerle ilgilenen sağlık personelinin de özel eğitim aldığını belirterek, şunları kaydetti: “Eğer hastaya müdahale edeceksek, siperlik takıyoruz koruyucu ekipman olarak. Daha sonra n95 maskemizi de mutlaka takıyoruz. Bu tarz hastalıklarda C vitamini ya da benzeri vitaminleri almak çok önemli.”