Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

25 günlük arayış: ‘Adalet Yürüyüşü’ yapan Kılıçdaroğlu, Demokrasi Ödülü’ne aday

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a 25 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’ nedeniyle daha önce Nelson Mandela’ya da verilen ‘Demokrasi Ödülü’ne aday gösterildi.

Fotoğraf: Reuters

MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’la suçlanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 25 yıla mahkum edilip apar topar tutuklanmış, hemen ardından Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a adalet talebiyle yürüyüşe çıkmıştı.

Reklam

Yüz binlerce insanın katıldığı ‘Adalet Yürüyüşü’, Berberoğlu’nun dışında tüm olağanüstü hal uygulamaları ve tutuklama furyalarına karşı itirazın adresi haline gelmişti.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre, Kılıçdaroğlu’nu ödüle aday gösteren Uluslararası Siyasi Danışmanlar Birliği (IAPC), 50 yıldır faaliyet gösteriyor ve 1982’den bu yana her yıl ödül veriyor. Ödül, kasım ortasında açıklanacak.

Kuruluşun ödül verdiği isimler arasında önemli siyasi liderler bulunuyor. ‘Demokrasi Ödülü’nü önceki yıllarda alanlar arasında Lech Walesa, Willy Brandt, Margaret Thatcher, Mikhail Gorbaçov, Vaclav Havel, Hans-Dietrich Genscher, Nelson Mandela, Jimmy Carter, İzak Rabin, Dr. Şirin Ebadi, Viktor Yushchenko, Bill Clinton ve Dr. Mir Hüseyin Musavi gibi siyasi liderler yer alıyor.

2017 yılı IAPC Demokrasi Ödülü, 9- 12 Kasım tarihleri arasında İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te düzenlenen IAPC 50. Dünya Konferansı’nın ardından sahibini bulacak.

Kılıçdaroğlu ile birlikte bu yılki ‘Demokrasi Ödülü’ne Kenya Adalet Yüksek Mahkemesi Başkanı David Maraga ile yine Kenya’da senatör adayı Suzanne Silantoi Lengewa da aday gösterildi.

Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nde dört tırnağını kaybetmiş

Kılıçdaroğlu’nun ‘atletli’ fotoğrafına ‘çatan’ Erdoğan’dan üç kare: Bugünkü mesai arkadaşım torunum

‘Atletli fotoğraf’ polemiğinde söz AKP’de: ‘Haberim yokmuş gibi çek’ kıvamında

‘O fotoğrafta kibir yok’ diyen Kılıçdaroğlu: Saraylara özenen bir insan değilim

Kılıçdaroğlu’ndan ‘hodri meydan’: Ey Erdoğan, cesaretin varsa gel karşıma

CHP’den Erdoğan’a ‘atletli fotoğraf’ yanıtı: Hikmetyar’ın dizinin dibinde çekilmedi

Kılıçdaroğlu’na çatan Erdoğan, Hürriyet’i ‘es geçmedi’: Vatandaşıma hakaret

Fotoğrafın hikayesi: Kılıçdaroğlu kızı Zeynep’le yemek yiyordu

Kılıçdaroğlu’nun 25 günlük ‘adalet talebi’ kitap oldu: Adaleti Yolda Arayanlar


Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...