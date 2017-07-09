Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

25 gün, 432 kilometre, tek talep: Adalet

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 gün süren 432 kilometrelik ‘Adalet Yürüyüşü’, Maltepe’de düzenlenen ‘Adalet Mitingi’yle son buldu. (Reuters/Ümit Bektaş)

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Akşam Postası / 9 Temmuz 2017

1- ‘Adalet Mitingi’ | Kılıçdaroğlu: Korku gömleğini çıkarıp çöpe attık
CHP, 24 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından binlerce insanın katılımıyla bugün Maltepe’de ‘Adalet Mitingi’ düzenledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...