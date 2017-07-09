25 gün, 432 kilometre, tek talep: Adalet

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 gün süren 432 kilometrelik ‘Adalet Yürüyüşü’, Maltepe’de düzenlenen ‘Adalet Mitingi’yle son buldu. (Reuters/Ümit Bektaş)
Yaramazlara biraz batar!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 gün süren 432 kilometrelik ‘Adalet Yürüyüşü’, Maltepe’de düzenlenen ‘Adalet Mitingi’yle son buldu. (Reuters/Ümit Bektaş)
24 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından Maltepe’de düzenlenen ‘Adalet Mitingi’ne siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri katıldı.
Darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’le gözaltındayken görüştüğü ortaya çıkan eski başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca, Öksüz’ün diğer şüphelilerle birlikte Ankara Adliyesi’ne getirilmek üzereyken, son anda Sincan Adliyesi’ne götürüldüğüne dikkat çekti.
1- ‘Adalet Mitingi’ | Kılıçdaroğlu: Korku gömleğini çıkarıp çöpe attık
CHP, 24 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından binlerce insanın katılımıyla bugün Maltepe’de ‘Adalet Mitingi’ düzenledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından bugün Maltepe’de düzenlenen ‘Adalet Mitingi’nde herkesi ‘adalet’ talebinde buluşmaya çağırdı.
CHP, 24 gündür sürdürdüğü ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından binlerce insanın katılımıyla bugün Maltepe’de ‘Adalet Mitingi’ düzenliyor.