Dışişleri Bakanlığı, bu yıl ekim ayına kadar 25 bin 404 göçmenin Yunanistan tarafından Türkiye’ye ‘itildiğini’ bildirdi.
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Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
Ne izlesek: Üç film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Annesi şikayetçi oldu: Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’a soruşturma
Giresun’da hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında soruşturma başlatıldı.
İmamoğlu, yapımı duran Sancaktepe metrosu için Almanya’dan kredi buldu
İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) ekim ayında Deutsche Bank’tan sağladığı kredi ile yapımı yaklaşık iki yıl önce durdurulan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında çalışmalara yeniden başlanacağı bildirildi. Kredinin miktarı belirtilmedi.
Almanya imam yetiştirecek; DİTİB’den ‘Devletin vazifesi değil’ itirazı
Almanya imam eğitimi için bugün pilot proje başlatıyor. Osnabrück kentinde başlayan pilot proje kapsamında ‘İslam koleji’ kurulacak.