Diken

Yaramazlara biraz batar!

25 bin 404

Dışişleri Bakanlığı, bu yıl ekim ayına kadar 25 bin 404 göçmenin Yunanistan tarafından Türkiye’ye ‘itildiğini’ bildirdi.

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