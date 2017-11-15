25 Aralık’ta: ‘İsyan eden’ restoranlar, yemek kartlarını boykota hazırlanıyor

Türkiye’de yaklaşık 3.5 milyon çalışanın kullandığı yemek kartlarının yüksek komisyon ücretleri ve uzun ödeme sürelerinden yakınan restoran sahipleri, 25 Aralık tarihinde bir günlük ‘boykot’ kararı aldı.

İHA’nın haberine göre, Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) yemek çeki/kartı firmalarının komisyon oranlarını makul bir seviyeye çekmediği takdirde boykotun hayata geçeceğini açıkladı ve ekledi: “O gün milyonlarca insan yemek çeki/kartını kullanamayacak.”

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Yüzde 10-12 komisyon

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, uzun süredir sorunu gündemde olduğunu, ancak bir türlü çözüme kavuşturulmadığını söyledi.

Restoran-lokanta işletmecilerinin yemek çeki/kartı firmalarına ödediği komisyon yüzde 10-12’lere varıyor.

İTO (İstanbul Ticaret Odası) tarafından yemek çeki/kartı üzerinden verilen komisyon oranlarının düşürülmesi amacıyla; yemek kartı firmalarınca, bu kartları kullanan firmalara iskonto verilmemesi yönünde 10.08.2017 tarihinde ‘Yemek Çekleri İskonto Oranları Hakkında Zorunlu Mesleki Karar’ alınmıştı.

TÜRES olarak İTO kararını desteklediklerini belirten Bingöl şöyle devam etti: “Öncelikli beklentimiz en başından beri ifade ettiğimiz gibi bu sorunun ilgili bakanlıklar nezdinde çözüme kavuşturulması ve gerekli kanuni düzenlemelerin getirilmesi yönündedir. Ancak İTO tarafından alınan bu kararın da uygulanabilmesi ve ülke genelinde de benzer kararlar alınabilmesi adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve ilgili tüm STK’lara da çağrıda bulunuyor ve harekete geçiyoruz.”