’25 Aralık’ davasında 59 sanığa müebbet hapis istemi

Takipsizlikle sonuçlanan ’25 Aralık’ soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları iddiası ile 13’ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada savcı, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 59 sanık hakkında, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşındaki salonda yapılan duruşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile aralarında iş adamlarının da bulunduğu müşteki-müdahilleri avukatları temsil etti.

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Eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu’nun ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesini talep eden Cumhuriyet Savcısı Ramazan Gökçe, 54 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yedi yıl altışar aydan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngördü.

Savcı Gökçe, Fethullah Gülen, ABD’deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz, eski Emniyet müdürü Hamza Tosun ile Sinan Dursun, Engin Filiz ve Sinan Sağyalavaç’ın dosyasının tefrik edilmesini (ayrılmasını), haklarındaki yakalama kararlarının devamını istedi.