25 Aralık 2017
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da lise son sınıf öğrencisi Muhammed B., sınıf arkadaşı Enes Mollaahmetoğlu’nun üniversite tercihlerini izinsiz değiştirip LYS’de daha yüksek puan almasına rağmen başka bir üniversiteye yerleşmesine neden olduğu gerekçesiyle iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.
11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümetin çıkardığı 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki ‘muğlaklığın’ hukuk devleti açısından ‘kaygı verici’ olduğunu söyledi.
Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi, “Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz” dedi.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde er Gökhan Kılıç’ın başçavuş Osman Hancı tarafından başına miğferle vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, Hancı’nın ifadesini değiştirdiği ortaya çıktı.
Cumhuriyet gazetesinin dört çalışanının tutuklu yargılandığı davanın beşinci duruşması görülüyor.