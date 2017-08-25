25 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) ‘okullarda zorbalık’ raporuna göre, Türkiye’de 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yüzde 19’u ayda en az birkaç kez akranları tarafından fiziksel ya da sözel şiddete maruz kalıyor.
Yüksek Askeri Şura sonrası başlayan ve adım adım tırmanan krizin en önemli aktörlerinden Korgeneral Zekai Aksakallı, istifa ettiğine dair iddialar için “Bırakın istifayı, en küçük bir kırgınlığım yok” dedi.
693 ve 694 sayılı iki yeni KHK, Resmi Gazete’de yayımlandı. 693 sayılı KHK’da, ihraç ve göreve iadeler bulunurken, 694 sayılı KHK’da yasal düzenlemeler yer aldı.
İtalya’nın Roma kentinde çoğunluğu Eritreli mültecilerle polis çatıştı, iki kişi tutuklandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Vardar’a rövanşta da 2-1 kaybeden Fenerbahçe, turnuvaya veda etti.