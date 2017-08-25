Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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İki yeni KHK yayımlandı

693 ve 694 sayılı iki yeni KHK, Resmi Gazete’de yayımlandı. 693 sayılı KHK’da, ihraç ve göreve iadeler bulunurken, 694 sayılı KHK’da yasal düzenlemeler yer aldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...