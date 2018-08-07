Çorlu’daki tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi.
Yaramazlara biraz batar!
Türk Telekom Spor Kulübü’nün basketbol takımında 11-14 yaş arasındaki erkek çocukların sırayla taciz edildiğine ilişkin haber için kulüp, soruşturma başlattığını duyurdu.
Ekonomist Seyfettin Gürsel, ekonomiye ilişkin büyük belirsizlik ve güvensizlik olduğunu dile getirerek, “Orta Vadeli Program beklenemez. Bu ortamda (Hazine ve Maliye Bakanı) Berat Albayrak’ın değil, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün yarın çıkıp nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğini herkese anlatması lazım” dedi.
Uluslararası iş çevrelerinin saygın gazetelerinden Financial Times’ta Rus ekonomist Tatyana Orlova imzasıyla yayınlanan makalede, “Türkiye’yi neyin beklediğini tahmin etmek için, Mart 2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra Rus ekonomisinin nasıl seyrettiğine bakmamız gerek” dendi.
Tıbbi cihazlarda ‘yerlileştirme’ hedefine rağmen Sağlık ve Sanayi bakanlıklarının işbirliğiyle yapılacak ‘tek seferde en büyük tıbbi cihaz’ ihalesindeki ‘Kısmi teklif verilemez’ şartı nedeniyle bütün cihazlar yabancı firmalardan alınacak.
Muharrem İnce ile birlikte hareket eden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, genel merkezin olağanüstü kurultayı reddetmesiyle ilgili, “Bu kurultay ya olacak, ya olacak! Bizim B, C, D planlarımız da var. Bir daha imza toplanabilir. Tüzük için toplanabilir” dedi.