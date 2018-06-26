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Yaramazlara biraz batar!

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Prof. Dr. Emel Baştürk Akça, Türkiye’de siber zorbalığa maruz kalma oranının yüzde 20-25 civarında bulunduğunu ve her beş çocuktan birinin mağdur olduğunu söyledi.

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KONDA genel müdürü: Kılıçdaroğlu görevi zarifçe İnce’ye devreder

24 Haziran seçimlerini yakın tahmin eden kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarını değerlendirirken CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğini Muharrem İnce’ye nazik şekilde gerilim olmadan devredeceği iddiasında bulundu.

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