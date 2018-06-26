Prof. Dr. Emel Baştürk Akça, Türkiye’de siber zorbalığa maruz kalma oranının yüzde 20-25 civarında bulunduğunu ve her beş çocuktan birinin mağdur olduğunu söyledi.
Yaramazlara biraz batar!
Prof. Dr. Emel Baştürk Akça, Türkiye’de siber zorbalığa maruz kalma oranının yüzde 20-25 civarında bulunduğunu ve her beş çocuktan birinin mağdur olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, kurultay planlarının olmadığını ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun göreve devam edeceğini açıkladı.
24 Haziran seçimlerini yakın tahmin eden kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarını değerlendirirken CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğini Muharrem İnce’ye nazik şekilde gerilim olmadan devredeceği iddiasında bulundu.
MHP’nin Konya’daki ilk kadın milletvekili Esin Kara, cinsel istismar suçlarına idam cezası getirilmesini istedi: ”Türk’ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu vicdanı da, halkın vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da rahat eder.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim dönemindeki ifadeleriyle ilgili olarak 70 gazeteci, yazar, anket şirketi yöneticisi ve akademisyene adlarını tek tek telaffuz ederek tepki gösteren bir açıklama yayınladı.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kesinleşmeyen sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.