İstanbul’da 350 gram Ramazan pidesi 2,5 liradan satıldı.
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Habertürk yazarı duyum almış: Kılıçdaroğlu, koltuğunu İnce’ye devredecek
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu Muharrem İnce’ye devretme hazırlığında olduğunu öne sürdü.
İnce’den Erdoğan’a tebrik telefonu
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kesinleşmeyen sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.
İnce’den Zeki Müren’li video: Bu böyle yarım kalmayacak…
Cumhurbaşkanı seçiminde kaybeden Muharrem İnce, Twitter’dan paylaştığı mesajında siyasete devam edeceği mesajı verdi.
Polemiğe tam gaz… Küçükkaya’dan İnce’ye: Gazeteciyi harcadı
FOX TV sunucularından İsmail Küçükkaya, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi ‘gazeteci harcamak’la suçladı.
CHP’li vekilden genel merkeze istifa çağrısı: Dava adamlarına ihtiyaç var
CHP’nin 41 yıl sonra Elazığ’dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol, partisinin genel başkanı ve genel merkez yönetimini istifaya çağırdı.