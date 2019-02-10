243 milyon 400 bin

Alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarının geçen yıl 60 milyon lira, son beş yılda ise 243.4 milyon lirayı bulduğu belirtildi.
SON HABERLER
Kartal’da çöken binada ölü sayısı 21’e çıktı
İstanbul’un Kartal ilçesinde dün saat 16.00’da çöken sekiz katlı binanın enkazında yedi cansız bedene ulaşıldı. Ölü sayısı 11’e yükseldi.
Varsaydığımız ve yanıldığımız bütün zamanlar, Pera Müzesi’nde!
Cao Fei, Nilbar Güneş ve Raqs Media Collective’in çalışmalarından oluşan ‘Zaman Değişmeli’ sergisi Mart ayı ortasına kadar Pera Müzesi’nde, zamanı düşünen ve sorgulayanları bekliyor.
‘Niteliksiz Adam’ ve Avrupa’nın en büyük dolandırıcılığı
Bugün Robert Musil’i, ‘Niteliksiz Adam’ı, dönemin koşullarını daha iyi anlayabilmemiz için şansımız da fazla
Haftanın ‘Kıymetliler’i: ‘Müşrik şarkılar’, Papa’nın ‘busesi’, cami altı tünel…
Diken, haftanın ‘göze batması gereken’ haberlerini sizin için derledi.
Araştırma: ‘Kadına ayrımcılık yapılmıyor’ diyenlerin oranı yüzde 42
“Kadına ayrımcılık yapılmıyor” diyenlerin oranı yüzde 41.64. “Evinizi kime kiralamazsınız” sorusuna verilen yanıtlarda ‘mülteciler’ ve ‘LGBTİ bireyler’ aynı oranda öne çıkıyor.