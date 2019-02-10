Diken

Yaramazlara biraz batar!

243 milyon 400 bin

Alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarının geçen yıl 60 milyon lira, son beş yılda ise 243.4 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

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