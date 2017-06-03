24 yıl önce suç sayılıyordu: Varadkar, İrlanda’nın ilk eşcinsel başbakanı olacak

İrlanda’da, eski başbakanın istifa etmesiyle iktidardaki Fine Gael Partisi, başkanlığa Leo Varadkar’ın getirildiğini duyurdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Enda Kenny, 2011 yılında başbakan seçilmiş ancak parti içindeki muhaliflerin baskısıyla mayıs ayında istifa etmişti.

İrlanda Meclisi üyeleri, senatörler ve milletvekillerinden oluşan seçmen kurulu ile parti üyeleri ve yerel temsilcilerin oylarının yüzde 60’ını alan Varadkar İrlanda’nın da ilk eşcinsel başbakanı olacak.

38 yaşındaki Varadkar aynı zamanda İrlanda’nın en genç başbakanı unvanına da sahip olacak.

Cuma günü oylama sonucunun açıklanmasıyla Varadkar ‘onur duyduğunu’ ifade ederek, “Eğer benim seçilmemin gösterdiği tek bir şey varsa, o da bu cumhuriyette önyargının kalmadığıdır” diye konuştu.

1993’e kadar eşcinsellik suçtu

Varadkar, İrlanda’da 2015 yılında yapılan referandumla eşcinsel evliliğe onay verilmesiyle sonra eşcinsel olduğunu açıkladı.

İrlanda bir zamanlar Avrupa’nın en muhafazakâr ülkelerinden biri olarak görülüyordu ve eşcinsellik 1993 yılına kadar suç sayılıyordu.