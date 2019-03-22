24 yaş meyve-sebze toptancısına ‘rekabet’ soruşturması

24 meyve-sebze toptancısı hakkında, rekabet karşıtı eylem ve davranışlarda bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma başlatıldı.
Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurulu’nca, 14’ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir ve Bayrampaşa şubelerinde, yedisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde, üçü Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında, rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.
Soruşturma açılan teşebbüsler şu şekilde:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali (Ataşehir Şubesi)
* Akyol Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
* Canan Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
* Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.
* Çobanlar Güven Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
* Gencer Meyve Ticaret Ltd. Şti.
* Güven Öz Gıda Tarım Nakliyat İnşaat İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.
* Özdemir Gıda Sebze Meyve Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali (Bayrampaşa Şubesi)
* Dayan Yaş Meyve Sebze San. ve Tic. Ltd. Şti.
* Fahrettin Bakırcı
* Hasdayan Tarım Ürünleri Gıda Turz. İnş. Teks. Tic. Ltd. Şti.
* Her Halim Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
* Köklü Aksoy Kardeşler Tarım Ürünleri Gıda Nak. İnş. Ltd. Şti.
* Sönmez Gıda Tarım Ürünleri Nak. Amb. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
* Süleyman Beğenilmiş
Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
* Adnan Coşkun Ticaret
* Babacan-45 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
* Gündüz Mey-Pak Gıda İnş. Taş. Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Tic. Ltd. Şti.
* Harun Acıelma
* MBK Grup Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
* Muharrem Bayan
* Umut 14 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
* Burunsuzlar Sebze Meyve Otomotiv Tarım Emlak Tic. Ltd. Şti.
* Eymen Sebze Meyve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
* Rahva Tarım Ürünleri Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.