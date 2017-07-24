24 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Ülkemizde geçmişten beri ideolojik tarafgirliğe dayalı bir siyasi anlayış var.
Hakkari Valiliği, PKK’lıların bir köylüyü kaçırarak öldürdüğünü bildirdi.
CHP, komisyonda kabul edilen yeni içtüzük teklifine muhalefet şerhi düştü.
İstanbul’da bir düğün konvoyunda zafer işareti yapan beş kişi gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yazmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da gazeteye yazı yazmak istediğini söyleyen Guardian editörünü yalanladı.