Diken

Yaramazlara biraz batar!

24 Şubat 2017

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Tanrıkulu’dan Soylu’ya: Suçunuzu yüzünüze vuranlara terörist deme haddiniz yok

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nusaybin’de iki haftadır haber alınamayan Koruköy’de bir vatandaşın işkence gördüğüne dair paylaşımı için kendisini ‘terör propagandası’ yapmakla suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sert tepki gösterdi: “Suçunuzu yüzünüze vuran herkese terörist deme haddiniz yok, utanmazlar!”

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