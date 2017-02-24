24 Şubat 2017

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Konur Sokak’ın ‘Yaşar Abi’si tutuklandı: Devlet işince geldiğinde bana ‘akıllı’ der
12 Eylül’de gördüğü işkenceler sonucu akli dengesini yitiren, Ankara Konur Sokak’ın sevilen ‘Yaşar Abi’si bir savcıya sandalye ayağı fırlattığı gerekçesiyle tutuklandı.
Tayt giydiği için disiplin cezası alan stajyer hakimin intiharı da ‘FETÖ’ iddianamesinde
Stajında tayt giydiği gerekçesiyle uyarılan ve ataması yapılmadığı için sonra hayatına son veren hakim Didem Yaylalı’nın intiharı darbe girişiminin İstanbul’daki ana davası için hazırlanan iddianemeye girdi.
Partiler dışındaki kuruluşların referandum faaliyetinde bulunması yasakmış!
Samsun Valiliği, 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkeze alan anayasa değişikliği referandumu öncesinde şehirde siyasi partiler dışındaki kuruluşların çalışma yapmasını yasakladı.
Tanrıkulu’dan Soylu’ya: Suçunuzu yüzünüze vuranlara terörist deme haddiniz yok
CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nusaybin’de iki haftadır haber alınamayan Koruköy’de bir vatandaşın işkence gördüğüne dair paylaşımı için kendisini ‘terör propagandası’ yapmakla suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sert tepki gösterdi: “Suçunuzu yüzünüze vuran herkese terörist deme haddiniz yok, utanmazlar!”
AKP’li başkanın uzun namlulu fotoğrafı 15 Temmuz’danmış
Sosyal medyada uzun namlulu silahla görüldüğü fotoğrafı tartışma yaratan AKP Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut, “Ruhsatlı av tüfeğim, fotoğraf da 15 Temmuz gecesi çekildi” dedi.