24 Şubat 2017

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nusaybin’de iki haftadır haber alınamayan Koruköy’de bir vatandaşın işkence gördüğüne dair paylaşımı için kendisini ‘terör propagandası’ yapmakla suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sert tepki gösterdi: “Suçunuzu yüzünüze vuran herkese terörist deme haddiniz yok, utanmazlar!”