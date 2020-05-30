24 saatte 983 kişiye ‘corona’ tanısı: 26 can kaybı var, 1021 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 983 kişiye corona virüsü tanısı konarken, 26 kişi hayatını kaybetti, 1021 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, toplam vaka sayısı 163 bin 103, toplam can kaybı 4 bin 515 oldu. İyileşenlerin sayısı da 126 bin 984’ü buldu.

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Bugün 39 bin 230 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyonu geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.