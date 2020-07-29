24 saatte 942 kişiye ‘corona’ tanısı: 14 can kaybı var, 996 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 942 kişiye Covid-19 tanısı konarken, 14 kişi hayatını kaybetti, 996 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 228 bin 924’e yükselirken, 5 bin 659 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı da 212 bin 557’ye yükseldi.

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Bakanlık bugün ilk defa ağır hasta sayısı ile zatüree oranını da açıkladı. Buna göre hastaların yüzde 9.4’ünde zatürre görüldü. Ağır hasta sayısı 542 olarak kayda geçti.

Öte yandan, tabloda entübe hasta sayısı ile yoğun bakımda bulunan hasta sayısına yer verilmediği görüldü.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek.”