24 saatte 1374 yeni ‘corona’ vakası: 18 kişi hayatını kaybetti, 1214 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1374 kişiye corona virüsü tanısı konarken, 18 kişi hayatını kaybetti, 1214 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre, toplam vaka sayısı 198 bin 613’e çıkarken, can kaybo 5 bin 115’e yükseldi. Bugüne kadar 171 bin 809 kişi iyileşti.

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Test sayısı ise 51 bin 14’lük artışla 3 milyon 331 bin 158’e çıktı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1018 oldu.

Bakan Koca, şu yorumu yaptı: “Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.