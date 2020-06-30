24 saatte 1293 vaka, 16 can kaybı: 1302 kişi de iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1293 kişiye corona virüsü tanısı kondu, 16 kişi hayatını kaybetti, 1302 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 199 bin 906’ya çıkarken, can kaybı 5 bin 131’e yükseldi. Şimdiye dek 173 bin 111 kişi de iyileşti.

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Bugün 50 bin 492 kişiye daha test yapıldı, toplam test sayısı 3 milyon 381 bin 650 oldu. Yoğun bakımda ise 1026 kişi bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.