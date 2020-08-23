24 saatte 1217 yeni vaka: Can kaybı 19, iyileşen sayısı 795

Türkiye’de son 24 saatte 1217 kişiye Covid-19 tanısı kondu. Can kaybı 19, iyileşen sayısı ise 795 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bugün 80 bin 302 kişiye test yapıldı. Toplam ağır hasta sayısı 783 oldu.

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Toplam vaka sayısı 258 bin 249’u, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 121’i, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 165’i buldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla şu mesajı paylaştı: “Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.”

Türkiye’de ilk Covid-19 vakası 11 Mart’ta açıklanmış, ilk can kaybı haberi ise 17 Mart’ta gelmişti.