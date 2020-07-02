24 saatte 1186 kişiye ‘corona’ tanısı: 17 can kaybı var, 1543 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1186 kişiye corona virüsü tanısı konarken, 17 kişi hayatını kaybetti, 1543 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre, toplam vaka sayısı 202 bin 284’e, can kaybı 5 bin 167’ye, iyileşen sayısı ise 176 bin 965’e çıktı.

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Bugün 49 bin 714 test yapıldı, toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677’ye çıktı. Yoğun bakımlarda 1067 hasta bulunurken, 372 kişi ise solunum desteği alıyor.

Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı.”