24 saatte 1154 ‘corona’ tanısı: 20 kişi hayatını kaybetti, 1214 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1154 corona virüsü tanısı konarken, 20 kişi hayatını kaybetti, 1214 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 204 bin 610’a, can kaybı ise 5 bin 206’ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı 179 bin 492’yi buldu.

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Toplam test sayısı, 48 bin 248’lik artışla 3 milyon 584 bin 66 oldu. Yoğun bakımlarda 1093 hasta bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.”