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Yaramazlara biraz batar!

24 saatte 1148 ‘corona’ tanısı: 19 kişi hayatını kaybetti, 1188 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1148 corona virüsü tanısı konarken, 19 kişi hayatını kaybetti, 1188 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 205 bin 758’i, can kaybı ise 5 bin 225’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 180 bin 668’i buldu.

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Toplam test sayısı, 46 bin 414’lük artışla 3 milyon 630 bin 480 oldu. Yoğun bakımlarda 1127 hasta bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları yazdı:“Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil.”

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