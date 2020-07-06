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Yaramazlara biraz batar!

24 saatte 1086 ‘corona’ tanısı: 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 315 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1086 corona virüsü tanısı konarken, 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 315 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 206 bin 844’e, can kaybı ise 5 bin 241’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 182 bin 995’i buldu.

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Toplam test sayısı, 52 bin 193’lük artışla 3 milyon 682 bin 673 oldu. Yoğun bakımlarda 1130 hasta bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları yazdı:“Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?”

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