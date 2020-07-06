24 saatte 1086 ‘corona’ tanısı: 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 315 kişi iyileşti

Dünya Sağlık Örgütü hastaların yüzde 80’inin Covid-19’u hafif ya da belirtisiz atlattığını açıklaması kimilerinde bir rahatlama hissine neden olabiliyor. Ancak bilim insanları yeni tip corona virüsünü çözmeye çalışırken bir şey giderek daha da net anlaşılıyor: Hafif vakalar bile başta sanıldığındna daha karmaşık ve tehlikeli olabilir.