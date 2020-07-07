24 saatte 1053 ‘corona’ tanısı: 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 297 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1053 corona virüsü tanısı konarken, 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 297 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 207 bin 897’ye, can kaybı ise 5 bin 260’a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 185 bin 292’yi buldu.

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Toplam test sayısı, 50 bin 545’lik artışla 3 milyon 733 bin 218 oldu. Yoğun bakımlarda 1152 hasta bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları yazdı:“Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?”