24 saatte 1041 ‘corona’ tanısı: 22 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 219 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1041 corona virüsü tanısı konarken, 22 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 219 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 208 bin 938’e, can kaybı ise 5 bin 282’ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 187 bin 511’i buldu.

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Toplam test sayısı, 49 bin 302’lik artışla 3 milyon 782 bin 520 oldu. Yoğun bakımlarda 1172 hasta bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları yazdı:“Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.”