Diken

Yaramazlara biraz batar!

24 saatte 1024 ‘corona’ tanısı: 18 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 879 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1024 corona virüsü tanısı konarken, 18 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 879 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 209 bin 962’ye, can kaybı ise 5 bin 300’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 190 bin 390’ı buldu.

Reklam

Toplam test sayısı, 50 bin 103’lük artışla 3 milyon 832 bin 623 oldu. Yoğun bakımlarda 1179 hasta bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları yazdı:“Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.”

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...