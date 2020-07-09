24 saatte 1024 ‘corona’ tanısı: 18 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 879 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1024 corona virüsü tanısı konarken, 18 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 879 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 209 bin 962’ye, can kaybı ise 5 bin 300’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 190 bin 390’ı buldu.

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Toplam test sayısı, 50 bin 103’lük artışla 3 milyon 832 bin 623 oldu. Yoğun bakımlarda 1179 hasta bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları yazdı:“Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.”