24 saatte 1016 ‘corona’ tanısı: 21 kişi hayatını kaybetti, 1334 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1016 corona virüsü tanısı konarken, 21 kişi hayatını kaybetti, 1334 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 211 bin 981’e, can kaybı ise 5 bin 344’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 193 bin 217’yi buldu.

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Toplam test sayısı, 48 bin 813’lük artışla 3 milyon 930 bin 223 oldu. Yoğun bakımlarda 1194 hasta bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları yazdı:“Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı.”