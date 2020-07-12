Diken

Yaramazlara biraz batar!

24 saatte 1012 ‘corona’ tanısı: 19 kişi hayatını kaybetti, 1298 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1012 corona virüsü tanısı konarken, 19 kişi hayatını kaybetti, 1298 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 212 bin 993’e, can kaybı ise 5 bin 363’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 194 bin 515’i buldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım. http://covid19.saglik.gov.tr

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