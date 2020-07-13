24 saatte 1008 ‘corona’ tanısı: 19 kişi hayatını kaybetti, 1156 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1008 corona virüsü tanısı konurken, 19 kişi hayatını kaybetti, 1156 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 214 bin 001’e, can kaybı ise 5 bin 382’ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 195 bin 671’i buldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV. http://covid19.saglik.gov.tr“