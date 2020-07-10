24 saatte 1003 ‘corona’ tanısı: 23 kişi hayatını kaybetti, 1493 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1003 corona virüsü tanısı konarken, 23 kişi hayatını kaybetti, 1493 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 210 bin 965’e, can kaybı ise 5 bin 323’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 191 bin 883’ü buldu.

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Toplam test sayısı, 48 bin 787’lik artışla 3 milyon 881 bin 410 oldu. Yoğun bakımlarda 1182 hasta bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları yazdı:“Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı.”