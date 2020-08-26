24 saatte 100 bin test: 1313 kişiye ‘corona’ tanısı, 20 can kaybı; 1002 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1313 kişi Covid-19’a yakalandı. Can kaybı sayısı 20, iyileşenlerin sayısı ise 1002 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplam vaka sayısı 262 bin 507’ye yükseldi. Can kaybı 6 bin 183’e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 239 bin 797’yi buldu.

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Günlük test sayısı ilk defa 100 bini geçti. Toplam test sayısı 6 milyon 621 bin 749 oldu. Ağır hasta sayısı 841 olarak açıklandı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 7.4 olarak kayda geçti.

Koca, Twitter hesabından şu bilgileri verdi: “Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.”