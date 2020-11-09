24 saat üç maymunu oynadılar: ‘Albayrak haberi’ için AKP açıklaması beklendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın resmi Instagram hesabından paylaşılan istifa açıklaması, üzerinden yaklaşık 24 saat geçmesinin ardından, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamasının ardından haberleştirildi.

Albayrak’ın hesabından dün saat 19:20 sıralarında bakanın istifa ettiğine dair yazılı açıklama paylaşıldı. Açıklamanın doğru olduğu, bizzat Albayrak tarafından yazıldığı teyit edildi. Ancak cumhurbaşkanlığından resmi açıklama gelmeyince haber, bazı medya organlarında yer bulamadı.

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AA’nın yanısıra DHA ve İHA gibi ajanslar, A Haber’in yanısıra CNN Türk, NTV gibi kanallar, Sabah’ın yanısıra Hürriyet gibi gazetelerin internet siteleri bakanın açıklamasını haberleştiremedi. CNN Türk, bugün akşam saatlerinde Albayrak’ın istifasına ilişkin canlı tartışma programına yer verdi. Benzer program Habertürk’te de yayınlandı.

Haber siteleri, bugün AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Albayrak’ın istifasına ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Yabancı ajanslar servis etti

Türkiye’deki ajanslar haberi yayınlamazken, Associated Press, Reuters ve AFP gibi uluslararası ajanslar ilk dakikalardan itibaren haberi servis etti.

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Diğer haber TV’lerinin aksine, KRT, Halk TV ve TELE 1, istifa haberini gece boyunca ekranına taşıyarak yayınlarına konu etti. Sonradan bu kanallara HaberTürk de katıldı.

Sosyal medya istifayla çalkalanırken iktidar yanlısı ve ‘ana akım’ medyanın bu kadar önemli bir haber karşısında üç maymunu oynaması da şaşkınlık yarattı ve alay konusu oldu.

Söz konusu mecralar, muhtemelen haberi girmek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapmasını bekliyor.

Diken ve T24 gibi bağımsız medya kuruluşları ise Albayrak’ın paylaşımını ve ardından yaşanan gelişmeleri dakika dakika haberleştirmeyi bugün de sürdürdü.