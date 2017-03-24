24 Mart2017

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Müzisyen Ceylan Ertem: Kadın, sistemin göreceği en büyük tehlike
Ceylan Ertem, son albümü ‘Yine De Âmin’i, müzik yolculuğunu, çocukluk yıllarını albüme adını veren romanın yazarı Sinem Sal’a anlattı.
Erdoğan ‘aynen devam’ dedi: ‘Hayır’ çıkarsa erken seçime gidilmemeli
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumundan ‘Hayır’ çıkması halinde erken seçime gidilmesine sıcak bakmadığını söyledi.
Türkiye’de hiç bilinmeyen çok ilginç bir müessese: İstifa…
Sistem sorunlarından söz edenler, keşke istifa gibi son derece medeni kurumlardan/yollardan haberdar olsaydı. Fransız içişleri bakanının istifa gerekçesini bizimkilere ‘anlatmak’ dahi mümkün değil.
Savunma Bakanlığı, IŞİD’in yaktığını öne sürdüğü askerleri tek cümle ile ‘geçiştirdi’
Milli Savunma Bakanlığı, IŞİD’in iki Türk askerini yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü videoya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın sorularına tek cümleyle yanıt verdi.
Gazetecilik etiği, gazeteciliğin ta kendisidir
İlke dediğimiz, işimize yaramasa da gözetmemiz gereken şeydir. Gazetecilik ilkeleri o anda size ayak bağı olarak görünse de toplumu korur. Aslında gazeteci olarak sizi de korur.