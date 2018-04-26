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Yaramazlara biraz batar!

Oy pusulası belli oldu: Cumhurbaşkanı adaylarının resmi olacak

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TGRT Haber canlı yayınında 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulasını gösterdi.

Fotoğraf: Hürriyet

Bakan Gül, “24 Haziran’da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihi yapacak. Cumhurbaşkanının seçileceği oy pusulasında adayların resmi olacak, parti amblemleri olmayacak” dedi.

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24 Haziran’daki milletvekili seçimlerine AKP’yle MHP ‘cumhur ittifakı’ adı altında katılacak. İttifakın cumhurbaşkanı adayıysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

Muhalefet kanadındaysa, CHP ile Saadet Partisi arasında yapılan görüşmelerde milletvekili seçimlerinde uygulanacak ve resmi adının ‘huzur ittifakı’ olması gündemde olan bir işbirliği modeli üzerinde durulduğu belirtilmişti.

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CHP’lilerin İYİ Parti’nin de katılımıyla Saadet Partisi’nin Meclis’e girmesini sağlayacak işbirliğini ‘sıfır baraj ittifakı’ olarak sunduğu kaydedilmişti.

CHP ve SP’nin cumhurbaşkanı adayları henüz belli değilken, İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener 100 bin imza toplayarak aday olacağını açıkladı.

HDP’de ise tutuklu eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi konusunda eğilim güçlenirken, CHP’nin muhalefet partilerini bir araya getirmek üzere  gündeme getirdiği ‘sıfır baraj ittifakı’ formülüne de destek verilmesi kararlaştırıldığı bildirilmişti.

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