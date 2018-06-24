AA’ya göre seçimlere katılım oranı yüzde 87

Türkiye genelinde, cumhurbaşkanı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçiminde ülke genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oy kullanıldı.

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 180 bin 556 sandıkta kullanılan 31 milyon 747 bin 885 oyun 31 milyon 199 bin 737’si geçerli sayılırken, buna göre katılım oranı 87.37 seviyesinde oldu.

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Milletvekili seçimlerindeyse 188 bin 80 sandıkta kullanılan 27 milyon 288 bin 801 oyun 26 milyon 854 bin 638 geçerli sayılırken, buna göre katılım oranı 87.46 seviyesinde oldu.

16 Nisan 2017’de yapılan referandumda katılım oranı yüzde 86.4 olurken, 1 Kasım 2015’teki genel seçimde yüzde 85.18, 7 Haziran 2015’teki genel seçimlerde yüzde 83.92, 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 73.72, 12 Eylül 2010 referandumu katılım oranı ise yüzde 77.43 olarak belirlenmişti.