24 Haziran 2017

SON HABERLER
BM raporu: 80 milyonluk Türkiye nüfusu 2050’den sonra azalacak
Birleşmiş Milletler raporuna göre 80 milyon 745 olan Türkiye’nin nüfusu, 2050’den sonra azalacak.
Ben de senden ve kılığından hazzetmiyorum ama katlanıyorum!
Sırtını ‘güce’ yaslamamış bir zorbalık örneği yok. Zorbaca kibrin ayakta kalabilmesi, rıza/onay ister Ezcümle, hiç bir faşizan eğilimin ‘münferit’ diyerek geçiştirilmemesi gereken bir yerdeyiz…
Türkiye genelinde 12 bin polisle ‘huzur operasyonu’
Türkiye genelinde otobüs terminali, tren garı, havalimanı ve iskelelerde 12 bin 72 polisli ‘Huzur Arife Operasyonu’ yapılıyor.
Darbe girişimi | 56 avukat hakkında yakalama kararı
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 22.15 Avukatlara yönelik ‘FETÖ’ soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan 56 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirtildi. Aynı soruşturma kapsamında, geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 31 avukat tutuklanırken, 14 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 17.13 ‘FETÖ’nün üniversite […]
Yeni Akit yayın yönetmenini öldüren damadın Sapanca’da olduğu düşünülüyor
İktidara yakınlığı ve provokatif haberleriyle bilinen Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmeni Kadir Demirel’in katil zanlısı damat Cemil Yavuz Karanfil’in, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanlarda gizlendiği tahmin ediliyor.