Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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24 Haziran 2017


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Darbe girişimi | 56 avukat hakkında yakalama kararı

  Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 22.15 Avukatlara yönelik ‘FETÖ’ soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan 56 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirtildi. Aynı soruşturma kapsamında, geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 31 avukat tutuklanırken, 14 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 17.13 ‘FETÖ’nün üniversite […]

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